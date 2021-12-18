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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18.12.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Afrika ilişkileri 2005 yılından bu yana sürekli ivme kazanmıştır. Büyükelçiliklerimizin büyük katkısı vardır. Büyükelçi sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz.

"AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKLERİN SAYISI 47'YE YÜKSELDİ"

Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerin sayısı 10'dan 47'ye yükseldi.

Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da derinleştireceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlar da gerçekleştirildi. Buna savunma sanayii de dahil.

Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışacağız.

Afrikalı mevkidaşlarımla ikili görüşmeler yaptım. Afrika ülkelerinin güvenlik konseyindeki temsilinin artması için destek verdiğimizi ilettim. Kalkınmadan eğitim ve sağlık alanında Afrika'ya sürdürme kararlığımızı sürdüreceğiz.

FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünü yasaklayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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