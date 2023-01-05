SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle yüklendi! "Vizontele muhalefet"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mobil uygulama tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mobil uygulamayla ilgili bilgiler veren Erdoğan, konuşmasında muhalefete de yüklendi. Erdoğan'ın özellikle Vizontele filmi ve "Zeki Müren de bizi görecek mi?" repliğiyle ilgili yaptığı gönderme dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Sistem vatandaşlarımızın sorularını en doğru şekilde cevaplama imkanı verecek.

Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz çalışıyoruz. Her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz.

Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen vatandaşlarımızın sevincine ortak olduk. Memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarını paylaştık. Aynı gün orta gelir grubuna yönelik yeni evim kampanyasının detayları açıklandı. Yarın çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Cumartesi Antalya'ya gideceğiz. Ertesi gün üniversiteli AK Gençlik ile buluşacağız. 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.

"ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

25-30 yıl öncesinin teknolojisini insanımız teknoloji görsün diye millete yurtturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Kendi insanına böyle çarpık batan zihniyetin TOGG'u, Kızıl Elma'yı idrak etmesi elbette mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir.

Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe kendilerine format atmalarını tavsiye ediyorum.

Şayet başlarını kendi aralarındaki kavgadan dövüşten kaldırabilirlerse başarılarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir. Biz kimsenin ne dediğine ne yaptığına bakmadan hizmetimizi milletimize anlatmaya ve sunmaya devam edeceğiz.

"VİZONTELE MUHALEFET"

AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere Vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Biz istikbali inşa etmeyi hedefliyoruz. Son 20 yılda Türkiye'yi takip eden değil, takip edilen ülke haline getirmek için çok büyük emek verdik.

SİHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz.

AK Partim mobil uygulaması ve dijital platformu rakiplerimize göre partimizin bu yöndeki lider yönünü ortaya koyan çok iyi bir örnektir. Seçim çalışmalarında bize ciddi avantajlar sağlayacak bu uygulamanın teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

