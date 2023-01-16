SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kabul edilmesi

Son dakika: İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

""Şule Yüksel Şenler'e vefa borcumuzu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Vakıf hizmet binamızın her bakımdan ihtiyacı karşılayacak bir eser olarak planlandığını görüyoruz. Vakfımızın kapıları genç kızlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza açıktır.

"ŞULE YÜKSEL ŞENLER MÜCADELESİYLE İZ BIRAKTI"

Şule Yüksel Şenler, eserleri ve kitapları ve destansı mücadelesiyle iz bıraktı. Böylesi insanlar geride hep şükranla ve duayla anılacak miras bırakırlar. Şule ablamız mücadele ile geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun Hakkın hatırını daima en üstte tutmuştur. Kendisi yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı eserlerle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Kendisi öyle günler yaşadı ki gazete manşetlerinden doğrudan hedef gösterildi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından doğrudan tehdit edildi. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Canına kast edilmeye çalışıldı. Ama hiçbiri Şenler'i inandığı değerlerden bir an için alıkoymadı. Bir adım geri durmadı ve mücadele bayrağını daha da yükseltti. Tüm baskılara ve tüm tehditlere rağmen Şule Yüksel Şenler, direnişin sembollerinden biri haline geldi.

Biz başörtülü kadınlarımızın kamuda çalışmalarının önünü açtık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Hiçbir insanımızın saçından sakalından dolayı ötekileştirilmediği bir huzur iklimini ülkemizde tesis ettik. Şimdi atacağımız yeni bir adımla kadılarımızın hak ve hürriyet adımlarını daha da genişleteceğiz. Bir daha üniversitelerde ikna odası utancını kimse yaşatamayacak.

"TEMENNİMİZ BU TEKLİFİN 400'ÜN ÜZERİNDEN BİR OYLA KABUL EDİLMESİ"

Anayasa değişikliği teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacaktır. Kimse eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Temennimiz bu teklifin 400'ün üzerinden bir oyla kabul edilmesidir. Ancak böyle bir meselede ipe un serilmesini ne kadınlarımız ne milletimiz affedecektir. Beklentimiz gerçekleşmez ise bu durumda millete gideceğiz. Kilidi milletimizin iradesi açacak."



