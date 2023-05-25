Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımız daha da yükseltmenin çabası içerisinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi bizimle eser ve hizmetle yarışacak bir muhalefet bulamadık. Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması oldu. Bu açıklamada da hala bizi televizyonlara davet ediyor. Televizyona davet ediyorsun da benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. Seninle ben Okmeydanı SSK hastanesi mi konuşacağım? Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 milletvekili verdin. Bunları mı konuşacağım?

Herhangi bir rehavet olmasa dahi siyasetçi olarak uyarmam lazım. Teşkilatımı da uyaracağım ki onlar da herhangi bir rehavete zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Burada 50 artı 1. Buradaki bir oy her şeyi değiştirebilir.

"RESMİ RAKAMLA 100 BİN KİŞİYDİ"

Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. 40 - 50 bin kişi orada vardı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydan aldığım resmi rakamla 100 bin kişiydi. Buranın enteresan yanı var. Altılı masanın etrafındakilerden birisi de malum oralı. (Temel Karamollaoğlu) 'Buraya geldi mi?' diyorum. 'Gelmedi hangi yüzle gelecek?' diyorlar. Madımak olayının yaşandığı zaman oranın belediye başkanıydı. Cumhur İttifakı olarak 4 milletvekiliyle oradayız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada referansı yok. İktidara gelemiyorsan bunun nedeni var. 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var. Buralarda eser olarak ne ortaya koydunuz? 15 kez seçime girdin hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsun? Bu millet durup dururken seni reddetmiyor bu eserlerine bakıyor. Ankara İzmir İstanbul deyip geçmeyin. İstanbul'da ortaya koyduğumuz o eserler bizi yüzde 22'ye taşıdı merkezi yönetimde. Yerel yönetimde ortaya eser koyarsanız referansınız olursa, millet 'Merkezi yönetimde de başarıyı ortaya koyarlar' der.

"BİZ KAZANDIĞIMIZDA KİMSE KAYBETMEYECEK"

Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimizde olmuştur. 28 Mayıs'ta kazanırsak 85 milyonun her ferdi kazanacak oy veren vermeyen. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri, Londra tefecileri, Amerikalı şirketler kazanacak.

Milletin her bir ferdi siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla her zaman iç içe oldum. Muhalefet partisine gönül veren vatandaşlarımızın morallerini bozmadık bozmayız. Bu kardeşlerimizi hayal kırıklığına uğratan gönül verdikleri partilerin yöneticileridir. Bırakın millet dürüst davranmayı sizden öğrenmesin benim milletim zaten dürüsttür. Negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar biz bundan kaçıyoruz. Biz pozitif söylem içinde olacağız bunların yaptığını biz yapmayacağız.

Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. En genç bayan milletvekilleri bizim. Bir şeyi hep özümsedik. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet iki yerden geliyor. Bizim inancımızın değerler sistemi içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır. Kadına şiddeti ne tavsiye edersiniz ne onun yanında yer alabilirsiniz. Parlamentoda kadınların sayısını artırma gayreti içinde olduk. Kadınlarımızın temsil noktasında bir yerinin olması gerekiyor. Kadınların ve her vatandaşın özgür ve eşit yaşaması konusunda adımları her zaman biz attık. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın samimi değiller.





