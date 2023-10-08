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  4. SON DAKİKA | 'Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin...' Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesaj "Türkiye, gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazır"

SON DAKİKA | 'Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin...' Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesaj "Türkiye, gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazır"

08.10.2023 17:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada; Filistin-İsrail gerilimine de değinerek "Türkiye, iyice tırmanan gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." dedi.

SON DAKİKA | 'Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin...' Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimine ilişkin önemli mesaj "Türkiye, gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazır"

Son dakika haberi: Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan'daki depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

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2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. 2002'den beri hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki birçok çalışmadan biridir.

Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı.

Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir. Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir.

Hangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldıranlara göz yumamayız. İnsanların kutsallarına yönelik eylemleri reddettiğimizi güçlü bir şekilde dile getiriyoruz.

FİLİSTİN-İSRAİL GERİLİMİ

Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Filistinli kardeşlerimizle daima dayanışma içinde olurken bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz.

Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.

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