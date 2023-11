Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması! Rize'den böyle seslendi: Al birini vur diğerine!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu anda 70 yaşıma merdiven dayadığım bugün, mayasını Rize'den aldığım deruni bir aşkla, şevkle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum.

Girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm.

Şu anda karşımda 40 bin kişi var aldığım rakama göre. Şu anda halkımla beraber, hemşehrilerimle beraber kentsel dönüşümü yaptığımız Rize Merkez'deki şu güzellik ayrı gurur veriyor bana.

"HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMADIĞINI GÖRMENİN KIVANCI İÇİNDEYİZ"

AK Parti'yi kuruluşunun üzerinden daha 15 ay geçmeden iktidara getiren milletimize bir söz vermiştik. 'Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Aradan geçen 21 yılın ardından dönüp baktığımızda artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz.

Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor, kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor.

"BARIŞ GELECEKSE EMİN OLUN BİZİMLE GELECEK"

Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız.

Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcu. Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KONUSUNDA GÖZÜKENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPIYORUZ"

Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmayacağız.

Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5 yıllık, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek.

CHP'DEKİ LİDER DEĞİŞİMİ

İktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. Ana muhalefetin dün kongresi vardı. 'Bay bay Kemal' kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi.

"AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE"

Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Al birini, vur diğerine! Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, e sen de onlarla beraberdin."

