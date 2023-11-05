Özgür Özel zafer sonrası yerel seçimi işaret etti, gözler 11 CHP'li büyükşehre çevrildi! Aralarındaki tek isim Ekrem İmamoğlu'ydu

CHP 38. Olağan Kurultayı, tarihi bir seçimle sonuçlandı. 1366 delege genel başkanlık seçimi için sandık başına giderken, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'YEREL SEÇİM' MESAJI

Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada 'yerel seçim' mesajı verdi. Kurultaydan hiçbir kırgınlık çıkarmayacağı sözünü veren Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.

"YENİ BELEDİYELER KAZANACAĞIZ"

Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel'in zafer gecesinde, kurultayda Divan Başkanı olarakl görev alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın diyaloğu dikkat çekti.

İMAMOĞLU, ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ: "HİÇ UYUMAYACAK GİBİ BİR MOTİVASYONUM VAR"

14-28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinden itibaren 'değişim' çıkışını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay sürecinde desteklediği Özgür Özel'i tebrik etti. Sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, "Güzel bir gündü. Tarihi anlardan biri oldu benim için. Uyuyamadım, herhalde bir gün daha uyuyamayacağım. Hiç uyumayacak gibi bir motivasyonum da var onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

GÖZLER CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHRE ÇEVRİLDİ

Özgür Özel'in Genel Başkan olarak seçildiği CHP'de gözler şimdi ise yerel seçimlere çevrildi. Özellikle 11 CHP'li büyükşehirde mevut başkanların yenien aday olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

ÖZEL'İ DESTEKLEYEN TEK İSİM İMAMOĞLU'YDU

Kurultay sürecinde 11 büyükşehir belediye başkanından sadece İmamoğlu'nun 'değişim'den yana tavır alması, diğer mevcut başkanlarının ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi; liderlik değişimi sonrası kulisleri hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanları;