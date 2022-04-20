HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalar

20.04.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin spordaki başarı grafiği tüm branşlarda yükseldi.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

Ekran görüntüsü 2022-04-20 204046

Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor. Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Sporda tesisleşme devrimi geldiğimiz seviyenin yapı taşı.

Gençlerimiz ata sporlarını yaşatıyor, geleceğe daha profesyonelce hazırlanma imkanı taşıyorlar.

Önümüzdeki dönemde madalya sayısını artıracağımıza inanıyorum. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl şimdiye kadar başarı hikayelerini birlikte yaşadıysak Paris'te de başarılara imza atacağız.

Ekran görüntüsü 2022-04-20 204101

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan, acılı aileye başsağlığı mesajıErdoğan'dan, acılı aileye başsağlığı mesajı
Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirttiKonya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan iftar son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

İsyan ettiren fiyat farkı!

İsyan ettiren fiyat farkı!

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

Rusya ve Japonya kapış kapış alıyor!

Rusya ve Japonya kapış kapış alıyor!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.