Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin spordaki başarı grafiği tüm branşlarda yükseldi.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor. Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Sporda tesisleşme devrimi geldiğimiz seviyenin yapı taşı.

Gençlerimiz ata sporlarını yaşatıyor, geleceğe daha profesyonelce hazırlanma imkanı taşıyorlar.

Önümüzdeki dönemde madalya sayısını artıracağımıza inanıyorum. Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl şimdiye kadar başarı hikayelerini birlikte yaşadıysak Paris'te de başarılara imza atacağız.





