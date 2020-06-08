Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun sorularını yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÜRECİ"

Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık.

"AĞAÇLARDAN BİRİSİ SAKURA DİĞERİ ÇAM"

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.