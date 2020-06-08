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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2020 21:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun sorularını yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÜRECİ"

Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık.

"AĞAÇLARDAN BİRİSİ SAKURA DİĞERİ ÇAM"

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.

"BİZ BURADA BİR ŞEHİR HASTANESİ YAPACAKTIK"

Yeşilköy'ün belli bir bölümünü kalktık 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 1800 oda yapalım dedik. Sağolsun yüklenici firma sözü verdi. Dedi ki, 2 hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim dedi. Bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Orası da askeri havaalanıydı. Oranın yanına 1800 odalı yaptık. Biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Burada 1800 odalı acil durum hastanesini yaptık. 16'şar ameliyathane var. Diyalizler vesaire hepsi. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülüyor.

"RAHAT BİR ŞEKİLDE YOLLAR KULLANILABİLECEK"

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağolsun kısa zamanda yolları bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı.


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