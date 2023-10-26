Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı vurgusu: Türkmenistan'ı artık tam üye olarak görmek istiyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı.

İmza töreni sonrası Erdoğan ve Berdimuhamedov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretin, Berdimuhamedov'un Devlet Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz, karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor." ifadesini kullandı.

Bugünkü görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdiklerini, işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzalandığını kaydetti.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEMİZİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Erdoğan, Berdimuhamedov ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde, Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan ile ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, Hazar geçişli doğu-batı orta koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.

Görüşmelerde, Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördüm. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum."

"50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MÜTEAHHİTLİK PROJESİ"

Bugünkü görüşmelerde ekonomik ve ticari münasebetlerin de önemli yer teşkil ettiğini dile getiren Erdoğan, Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attığını söyledi.

Bununla iftihar ederken, bu alandaki işbirliğinin artarak sürmesini temenni ettiklerini kaydeden Erdoğan, bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun da iş adamları ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatarak, Türkmenistan'ın, Berdimuhamedov'un liderliği, Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un vizyonerliği ve çalışkan Türkmen halkının gayretleri sayesinde, bağımsızlığından bugüne, geçen kısa sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE, TÜRKMEN KARDEŞLERİNİN YANINDA"

Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirten Erdoğan, imzalanan 13 başlıktaki protokollerle Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığının görüldüğünü söyledi.

Erdoğan, bundan sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarıyla bunları hayata geçireceklerini dile getirerek, görüşmelerin ülkeler, halklar ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti. (AA)





