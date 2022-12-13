Son dakika: 3 ilçede okullar tatil edildi! Antalya'da eğitime 'sel' engeli

Son dakika haberi: Antalya'da sokakları göle çeviren ve derenin taşmasıyla etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

MANAVGAT, SERİK VE İBRADI'DA EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1(Bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" dendi.

Öte yandan dün, Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu.