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  4. Son dakika: 3 ilçede okullar tatil edildi! Antalya'da eğitime 'sel' engeli

Son dakika: 3 ilçede okullar tatil edildi! Antalya'da eğitime 'sel' engeli

13.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'yı devam eden yağışlar hayatı felç etmeye devam ediyor. Kentte 3 ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre Manavgat, Serik ve İbradı'da 14 Aralık tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Son dakika: 3 ilçede okullar tatil edildi! Antalya'da eğitime 'sel' engeli

Son dakika haberi: Antalya'da sokakları göle çeviren ve derenin taşmasıyla etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

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MANAVGAT, SERİK VE İBRADI'DA EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü 1(Bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" dendi.

Öte yandan dün, Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu.

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