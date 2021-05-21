Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yargı reformu paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız" dedi. Kanal İstanbul'la ilgili mesaj veren Erdoğan, "Yakında ilk köprüsü için temel atılacak olan Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Habipler ve Hasdal kavşakları arasındaki 10.2 kilometrelik bölümü de kapsayan tüneli, viyadükleri, alt geçitleri, köprüleri ile projenin en önemli kısımlarından biridir. Sadece güzergahtaki Cebeci Tüneli'nin uzunluğu 7.8 kilometreyi geçiyor. Bu kesim ileride inşası planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Savaştepe Otoyolu ile de birleşecektir. Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyol ile kuşatmış olacağız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI 1915 Çanakkle Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsü için temel atılacak olan Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. KORONAVİRÜS SALGINI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren temel hizmetleri sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. Coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Hibe ödemeleri, destek programları ve borç ertelemelerle toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Milletimizin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdiğimiz tedbirleri, üretimin, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Yatırımları da ihmal etmedik. Hastanelerimizin inşasını ve açılışları salgın döneminde, yani son 14 ayda gerçekleştirdik. Diğer alanlardaki yatırımları da hızlandırdık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini yine bu dönemde tamamlayıp hizmete sunduk. Hukuktan ekonomiye kadar, pek çok alanda hazırladığımız reformları, yine bu dönemde milletimizle paylaştık, hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık.