Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Salgın nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Geçtiğimiz ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

'Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlaramaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."