Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

"HER ADIMI ATIYOR HER DESTEĞİ VERİYORUZ"

Salgın desteklerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz, üretimi istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. inşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz."

"MEVCUT SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Türkiye'yi yirmi yıl öncesinin siyasette ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz."