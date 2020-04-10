HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız" diye konuştu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

'SOSYA EKONOMİK BİR KRİZLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir.

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız.

'EN PRATİK ÇÖZÜMLERİ EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRMELİYİZ'

Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz.

Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.

Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum.

Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız.

Gelişmeler Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor.

Konseyimizin siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Polis Teşkilatı 175 yaşında!Polis Teşkilatı 175 yaşında!
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Diğer Haberler
Koronavirüs sonrası sigarayı bırakmak için harekete geçtiler! Yeşilay'a başvurular arttı

Koronavirüs sonras başvurular arttı

İstanbul’da eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak? İşte adım adım ücretsiz maske alımı!

Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak?

Apartmanda paniğe yol açmıştı! Sürülen maddenin sırrı çözüldü

Apartmanda paniğe yol açmıştı! Sürülen maddenin sırrı çözüldü

İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

Ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınacak? İşte ayrıntılar

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

İmmün plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastasından iyi haber

Erzurum'da tavukları öldüren vaşak yakalandı

Ahıra girince büyük korku yaşadı: Aslan sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.