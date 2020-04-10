Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

'SOSYA EKONOMİK BİR KRİZLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ'



Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir.

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız.

'EN PRATİK ÇÖZÜMLERİ EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRMELİYİZ'



Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz.

Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.