Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjdeyi birden açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Son dakika: Türkiye'nin beklediği gün geldi. Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 710 milyar metreküp rezervlik yerli ve milli doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği devreye alma töreniyle ulusal ağa bağlandı. Karadeniz doğal gazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını birden kutlamak için bir aradayız. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz kazasız belasız huzurlu nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.u projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığında Fatih gemimizin sondajıyla atmıştık."

"2020 Ağustos'unda ilk adımı Filyos'ta Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. İlave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemimize Kanuni gemisinin de katılımıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de filomuza katılmasının ardından yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Çayçuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'de 710 milyar metreküpe ulaştı rezervimiz. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında önce sığ sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. 10 bin personel ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışması ile ortaya çıkan başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Bu uzun ve meşaketli yolun en mutlu anına geldik."

"SÜREYİ 3 YILIN ALTINDA İNDİRDİK"

"Dünyanın diğer yerlerinde keşfetme çıkarma zamanı 6-7 yıl olan süreyi 3 yılın altına indirdik. İlk etapta günde 10 milyon metre küp, ilerleyen dönemde günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabileceğiz."

"Sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz."

"Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik ve burasını ülkemizin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Ülkemizde geçtiğimiz 21 yılda yaptığımı her yatırımda ülkemizdeki her insanın hayatını kolaylaştırmış refahını artırmış olduk."

"MUTFAK VE SICAK SU KULLANIMINDAKİ DOĞAL GAZ 1 YIL ÜCRETSİZ"

"Birinci müjdemizi açıklıyorum; vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun."

"TÜM KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ 1 AY ÜCRETSİZ"

"Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketimlerinden ücret almayacağız. Tamamı 1 ay süreyle ücretsiz olacak. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün burada bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla bir aradayız. İnanan, vazgeçmeyen, sonunda vadedilen zafere ulaşan insanlara birlikteyiz. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Farklı düşündükleri, farklı gördükleri için öncü oldular, çığır açtılar. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Sonuca ulaşamamıştık. Umutla çıktığımız yolun sonu müjdelerle noktalandı. Fatih Sondaj Gemisi, bir milletin kaderinin değişmesinde baş rol oynadı. Bize düşen çalışmaktı. Her arayan bulamazdı, lakin bulanlar arayanlardı. Yılmadık, inandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk. Yılmadık ümidimizi kırmadık başaracağımızı biliyorduk. Her türlü zorluğa ambargoya rağman hamdolsun başardık. Bir hayalimiz vardı inandık başardık. Her türlü ön yargıyı kırdık, 'arayamazsanız' dediler aradık, 'bulamazsın' dediler bulduk, 'çıkaramazsınız' dediler çıkardık. Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin, bu başarı Türkiye'yle sevinen bütün kardeşlerimizin."

"KONUTLARIN 35 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK"

"İlk fazda 10 kuyuda günlük 10 milyon, 2. fazda 40 kuyudan günlük 40 milyon metre küp doğal gaz üreteceğiz. Tamamlandığında doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

