HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

15.10.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay’a 10 yeni üye seçildiResmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay’a 10 yeni üye seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'daki maden patlamasında duygulandıran anlar! Arkadaşlarının kurtarılmasını ağlayarak izlediBartın'daki maden patlamasında duygulandıran anlar! Arkadaşlarının kurtarılmasını ağlayarak izledi
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüşİngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Amasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydi

Amasra'da maden ocağında patlama! ! Onlarca işçi madendeydi

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

Çok konuşulacak sözler! 'Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz'

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! 2 ay önce evlenmişti

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! 2 ay önce evlenmişti

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

İlginizi Çekebilir

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.