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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

25.12.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı bakanlıklardaki atama kararlarını imzaladı. Buna göre,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte son dakika atama haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre 5 bakanlıkta çeşitli kadrolara atamalar yapıldı...

Atama kararlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınarak yerine Eyüp Karahan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan Yüksek Fen Kurulu üyeliğine Meral Ertan Bulut, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Salih Livaoğlu ve Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Bekir Çelen atandı.

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Milli Eğitim, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına yapılan atamalar
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Burçkin Dal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Osman Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Volkan Koç ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak atandı.

(İHA)

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