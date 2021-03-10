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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'nin büyük kurultayına katılmayacağı duyuruldu

10.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'nin büyük kurultayına katılmayacağı duyuruldu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 18 Mart 2021 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı öğrenildi. DHA ise abonelerine daha önce geçtiği haberde Erdoğan'ın kurultaya katılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 18 Mart 2021 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultayı’na katılmayacağı öğrenildi. Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu’nun katılacağı bilgisi alındı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ise abonelerine daha önce geçtiği haberde Erdoğan'ın kurultaya katılacağını duyurmuştu. DHA, söz konusu haberi daha sonra düzeltti.

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da konuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada "Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak." demişti.


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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP

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