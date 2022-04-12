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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yeni kararları duyuruyor

12.04.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Kameralar karşısına geçen Erdoğan yeni kararları duyuruyor. Kabine'de ana gündemin Rusya-Ukrayna savaşı ve emeklilere bayramda verilecek olan ikramiye olması bekleniyordu. İşte merak edilen açıklamadan son dakika detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yeni kararları duyuruyor

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında merakla beklenen açıklamayı yapmak için kameralar karşısına geçti. Ana gündemin ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olması beklenen toplantı sonrasında "emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?" sorusu yanıt bulacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi hala düzeltilebilmiş değil. Tam tersine Karadeniz'in kuzeyinden olan savaş bu zinciri daha da zor bir duruma düşürmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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