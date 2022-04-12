Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yeni kararları duyuruyor

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında merakla beklenen açıklamayı yapmak için kameralar karşısına geçti. Ana gündemin ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olması beklenen toplantı sonrasında "emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?" sorusu yanıt bulacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:



Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi hala düzeltilebilmiş değil. Tam tersine Karadeniz'in kuzeyinden olan savaş bu zinciri daha da zor bir duruma düşürmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

