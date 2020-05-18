Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı

Kabine Toplantımızın en önemli konusu koronavirüsle ilgili gelişmelerdi. Yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre düzenlemeliyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak adlandırıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Diğer insanlarla aramızda 1 buçuk-2 metre fiziki aralık bırakmaya özen göstereceğiz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleri ile ittifaka her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu gözükmüştür. Ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları birer birer ortaya çıkıyor.

Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız.

Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

(Başakşehir'deki şehir hastanesi) Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik.

Hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz takdirle takip ediliyor. Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılan veriler yatay bir çizgiye geçtiğimizi gösteriyor. Yeni vaka hızını kesmemiz gerekiyor.

Salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz.

BAYRAMDA 81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. 15 şehrimiz için geçerli olan giriş-çıkış kısıtlaması kararı 15 gün uzatıldı.

CAMİLER 29 MAYIS CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.