Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Covit-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.