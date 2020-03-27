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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri 7 madde halinde açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Bu krizin üstesinden gelmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" dedi. Erdoğan, şehirlerarası seyehatlerin valilik iznine bağlandığını, tüm yurtdışı uçuşların durdurulduğunu ve özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçildiğini duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Covit-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.

"İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOKTUR"

Bu ülkede kimsenin aç kalmasına müsaade etmeyiz. Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur.

Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye soktuk. Testler kesinlikle ücretsizdir.

Bugün Bilim Kurulumuz tavsiyeleri doğrultusunda altığımız yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

1- Şehirlerarası seyehatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4- Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.

Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan koronavirüs

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