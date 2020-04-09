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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA

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