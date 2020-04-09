Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan-Kuzey Makedonya Cumhurba\u015fkan\u0131 Pendarovski g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015f birli\u011fi konular\u0131, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131. \nKaynak: AA\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs\u00fc yenen kad\u0131n: \u0130\u00e7im yan\u0131yor, d\u0131\u015f\u0131m donuyordu\u0130mamo\u011flu'nu \u00f6l\u00fcmle tehdit eden ki\u015fi CHP \u00fcyesi \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131! A\u00e7\u0131klama geldiSinema sekt\u00f6r\u00fcne koronavir\u00fcs darbesi: \u00c7ekiliyorlar!