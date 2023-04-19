Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı! Artık emekli olabilecekler...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında peş peşe müjdeler veren Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirileceğini ve emekli olmak isteyenlerin primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Güzel bir pankart daha var. 6+1 masanın son kullanma tarihi 14 Mayıs diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? 14 Mayıs'ta bunlar siyasi mevta olacaklar.

Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti ile.

6'lı Masa 7'li oldu. Sonra 2 belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Bunların yaptığı başka bir şey. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için saklandıkları inden başlarını çıkardılar. Kandil'den tehdide başladılar.

'MİLLETİMİZİN HUZURUNA ELİ BOŞ ÇIKMADIK'

TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde. Ama bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var. ABD'den Avrupa'ya ülkemize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da Bay Bay Kemal'in yanında saf tuttu. Adaylığımızı aylar öncesinden ilan etmiştik. Tabi biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. 14 Mayıs'ta vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz.

Deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri sahalarda. Biz de her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Depremin üzerinden henüz 2.5 ay bile geçmemişken bayramın 2. günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleri ile ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz.

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı aynı büyük ailenin birer ferdidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyetimize kadar bu vatan topraklarının üzerinde kurduğumuz tüm devletlerin temelinde aile vardır. Aile bizim için kutsal. CHP, LGBT'leri besleyebilir, CHP, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP ile beraber bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. 14 Mayıs çok önemli. Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlere koruyacağız.

'EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ'

Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile kalkanı programıyla ev hanımlarından çocuklarımıza kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjde gençlere. Eğitimlerinden iş kurmalarına, evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. En az 1 bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. İstihdam edilen kişinin gerekirse sigorta priminin gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir şey söylemedik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bir gün şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim diyor. Arkasına bakıyorsun ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bu adamın hayatı yalan. Kardeşlerim 200 milyar dolardan bahsediyor. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Sen kimi aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecekler.

'BU BAŞARILARA ULAŞMAK KOLAY OLMADI'

Türkiye'de milli gelirimiz biz geldiğimizde 3 bin 600 dolardı. Şimdi ne oldu? 10 bin 650 dolara çıkardık. Bunu biz yaptık. Bay Bay Kemal laf ola beri gele yok. Bu başarılara ulaşmak kolay olmadı. Ülkemiz nice saldırılara maruz kalırken biz çok daha güçlendik.

'DENİZLİ'YE 70 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Tek bir karış vatan toprağı yoktur ki bu eser ve hizmet siyasetimizin eli değmemiş olsun. Denizli'ye 70 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı? İzmir bunlarda değil mi? İzmir belediyesinde sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Körfez'de kokudan geçilmiyor.



