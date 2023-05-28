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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı! "Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum"

28.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye, sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da oyunu kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı! "Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum"

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk defa 2 turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi burada partiler yok, 1 metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Ancak tabii Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka. Ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. Ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum.

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