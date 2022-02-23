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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu

23.02.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

MİNSK ANLAŞMASI

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN ÇATIŞMA VURGUSU

Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğine işaret eden Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğuna değindi.

Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını dile getiren Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerine dikkati çekti.

PUTİN'E DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini yineledi.

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