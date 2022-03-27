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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir

27.03.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü. Rusya-Ukrayna heyetleri görüşmesinin İstanbul'da yapılmasında mutabık kalındı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Ukrayna'yı görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Türkiye'de yapılacağı kesinleşirken hangi şehirde yapılacağı da belli oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

BİR SONRAKİ MÜZAKERE İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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