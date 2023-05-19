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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi! 'Sahip çıkmanızı bekliyorum'

19.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yurt dışında yaşayan seçmenlere seslendi. Erdoğan paylaşımında "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi! 'Sahip çıkmanızı bekliyorum'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için sosyal medyadan yurt dışında yaşayan seçmenlere seslendiği bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "İradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

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