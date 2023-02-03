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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari ilişkilere dikkat çekti! 'Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız'

03.02.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari gelişmelere değinen Erdoğan, Kosova Başbakanı'ndan FETÖ ile mücadelede çok daha farklı gayret istediğini de dile getirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari ilişkilere dikkat çekti! 'Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ticari gelişmelere değinen Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusuna da değindi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim. Ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor.

Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik izlediği tutumları takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz.

Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede barış sağlayacak şekilde ilerlemesini temenni ediyoruz. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak Kosova'yla kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımları atmayı sürdüreceğiz.

Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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Bugün sayın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da bulunduğum için çok memnunum.

Sayın Erdoğan'a bize verdiği destek için teşekkür ederim. Avrupa kıtasının geçirmekte olduğu bu kritik zamanlar bizi birleştirmektedir

Türkiye bizim için önemli ticaret ortaklarından biridir. Şu andaki iş birliğimizi daha yüksek potansiyele ulaştırabiliriz.

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