Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'daki törende önemli açıklamalarda bulundu! Açılan pankartın kaldırılmasını istedi: Kardeşlerim beni göremiyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplam değeri 2 milyar lirayı geçen 95 kalem eserin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız." dedi. Konuşmasının başında açılan bir pankartın kaldırılmasını isteyen Erdoğan "Kardeşlerim şu pankartı, şöyle kaldırın ki arka tarafı ben göreyim. Arka taraf da beni görsün. Lütfen kaldırın onu. Bak kardeşlerim beni göremiyor. Ben de onları göremiyorum." dedi. Söz konusu pankart hemen kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

"Trabzon'da bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Trabzonluyla bugüne kadar aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da sokmayız.

Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile birlikte Trabzon'u da hak ettiği eserlere hizmetlere yatırımlara kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz.

Bugünde toplam değeri 2 milyar lirayı geçen 95 kalem eserin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız.

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz.

Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz.

Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de başa çıkarız."

Ayrıntılar geliyor...

