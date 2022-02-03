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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den kritik açıklamalar! Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür

03.02.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği toplantıda, Türkiye’ye Kırım Platformu’na katılımı için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den kritik açıklamalar! Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

Yapılan anlaşmalar ulaşmak istediğimiz hedefe beklediğimizden daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır. Ama aynı zamanda daha önemli şeyler var. Çünkü bu şeyler olmadan tüm ekonomik galibiyetler anlamına kaybeder. Bunlar güvenlik ve barış. O yüzden önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularını oluşturmaktadır. Toprak bütünlüğümüze desteği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabulucu rolü için teşekkür ediyoruz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan

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