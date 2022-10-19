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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüreğin varsa" diyerek meydan okumuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüreğin varsa" diyerek meydan okumuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"

19.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü bir konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan! Yüreğin varsa çık karşıma, kararı halk versin" şeklindeki adaylık çağrısına CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Korkmuyorsan gel vizyon konuşalım" diyerek bu akşam TV kanalına çıkma çağrısında bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüreğin varsa" diyerek meydan okumuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"

Son dakika haberi: Seçim tarihi yaklaşırken siyasi liderler arasında zaman zaman gerilim yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan 'canlı yayın' karşılığı geldi. Erdoğan'ın konuşmasında kendisine yönelik kullandığı 'vizyon' sözüne gönderme yapan Kılıçdaroğlu, çağrısını "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben" sözleriyle açıkladı.

ERDOĞAN: HODRİ MEYDAN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum" diyerek şu sözleri kullanmıştı:

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"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama ortada cumhurbaşkanı adayları yok."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan" diyerek meydan okudu! "Yüreğin varsa çık karşımıza, halk karar versin"

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'VİZYON' YANITI

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

"HODRİ MEYDAN KİİİM, SEN KİM"

"Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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