Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüreğin varsa" diyerek meydan okumuştu! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"

Son dakika haberi: Seçim tarihi yaklaşırken siyasi liderler arasında zaman zaman gerilim yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan 'canlı yayın' karşılığı geldi. Erdoğan'ın konuşmasında kendisine yönelik kullandığı 'vizyon' sözüne gönderme yapan Kılıçdaroğlu, çağrısını "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben" sözleriyle açıkladı.

ERDOĞAN: HODRİ MEYDAN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum" diyerek şu sözleri kullanmıştı:

"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama ortada cumhurbaşkanı adayları yok."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'VİZYON' YANITI

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

"HODRİ MEYDAN KİİİM, SEN KİM"

"Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."



