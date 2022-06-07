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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de... 10 ilin müftüsü değişti!

Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de... 10 ilin müftüsü değişti!

07.06.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, 1 il müftüsü görevden alınırken, 10 ilin de müftüsü değişti. Öte yandan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge milli park oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de... 10 ilin müftüsü değişti!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı. (AA)

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