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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacak

12.02.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı. Operatörlerle ilgili de konuşan Fuat Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili basın açıklamasında bulundu. 34 bin 717 personelin sahada arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü belirten Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." dedi.

Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

Bugün olabildiğince Hatay'a yoğunlaşmış durumdayız. En kısa zamanda 10 ilimizde ve tüm ilçelerimizde bu çalışmayı tamamlarız. Bir an önce defin işlemleri de dahil tamamlarız.

'AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI TALEP EDİYORUZ'

Artçı sarsıntılar devam ediyor. Onun için ısrarla biz ağır hasarlı olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespitle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 6 bini aşkın hasar tespitle ilgili personelimiz hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Asıl önemli olan az hasarlı ve hasarsız binaların bir an önce tespit edilmesi.

Bir taraftan da arama kurtarma çalışmaları devam ederken arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkazların temizlenmesi söz konusu. Enkazlardan kaldırılmadan önce delillerin toplanması son derece kritik.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

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