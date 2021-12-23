Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)
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