HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı

23.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
İstanbul'da akılalmaz kaza: Sürücü araçtan atladı, yaya son anda kurtulduİstanbul'da akılalmaz kaza: Sürücü araçtan atladı, yaya son anda kurtuldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fuat Oktay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Merkez Bankasından kur farkı talimatı

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.