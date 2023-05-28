SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi sona erdi! Sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı: İlk sonuçlar bekleniyor...

Son dakika haberi: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 60 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte Türkiye genelinde oy sayımına geçildi. Seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber ilk sonuçlar, özel grafiklerle anbean Mynet'te yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. tur seçimlerinin sonuçlarını AA ve ANKA'ya göre Mynet seçim özel sayfasından takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI İÇİN OY SAYIMINA BAŞLANDI

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bugün bir kez daha sandık başına gitti. 60 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Sandıklar Türkiye genelinde saat 17.00'de kapanırken, oy sayım işlemine başlandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI MYNET'TE

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları, seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com'da anlık olarak yer alacak.

14 MAYIS’TA YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ’NİN SONUÇLARI

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı. YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.



