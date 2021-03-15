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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

15.03.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kademeli normalleşmede 2 haftalık sürecin değerlendirileceği toplantıda, elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişiminin söz konusu olması bekleniyor. Ayrıca, uzmanların da daha önce belirttiği üzere, cumartesi günü sokağa çıkma yasağının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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