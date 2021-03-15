Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kademeli normalleşmede 2 haftalık sürecin değerlendirileceği toplantıda, elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişiminin söz konusu olması bekleniyor. Ayrıca, uzmanların da daha önce belirttiği üzere, cumartesi günü sokağa çıkma yasağının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.



