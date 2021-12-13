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Son dakika: Dayısı 3 yıldır hayatını zindana çevirdi! "Senin sonun da Başak Cengiz gibi olacak" diyerek tehdit etti

13.12.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Psikolojik sorunlar yaşayan Zafer Duran, yeğeninin hayatını adeta kâbusa çevirdi! 3 yıldır baskılar nedeniyle zor bir süreç geçiren 30 yaşındaki Ş.A., son olarak dayısı tarafından "Senin de sonun Başak Cengiz gibi olacak" tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kan donduran olayın ardından dayının, Ş.A.'nın kapısının önüne gazete kupürleri koyduğu da ortaya çıktı.

Son dakika: Dayısı 3 yıldır hayatını zindana çevirdi! "Senin sonun da Başak Cengiz gibi olacak" diyerek tehdit etti

İstanbul'da yaşanan olayda Zafer Duran isimli dayı, 30 yaşındaki eğitmen yeğeni Ş.A.'nın hayatını adeta zindana çevirdi. 3 yıldan beri dayısının zorbalığına uğrayan genç kadın hayatının en zorlu dönemini yaşadı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 3 yıl önce babasını kaybeden genç kadın, dayısının baskıları nedeniyle tarifi zor bir süreç geçirdi. Dayısı, yeğeninin hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.

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EVE GİRİŞ SAATİNE BİLE KARIŞTI

Öyle ki genç kız, akşam 21.00'den sonra gelirse geç kaldı sayılıp eve alınmıyor, arkadaşına gitmek zorunda kalıyordu. Çok sayıda delici kesici aleti ve silahı bulunan dayı son olarak Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ölüm haberlerini içeren gazeteleri yeğeninin kapısının önüne koydu.

KILIÇ VE BIÇALA "BAŞAK CENGİZ" TEHTİDİ

Hatta bir ara eline aldığı kılıç ve bıçakla kapıyı çaldı ve yeğenine, "Senin sonun da bu kız gibi olacak" diyerek Ş.A.'yı öldürmeye çalıştı. Dayısının elinden kurtulan kadın, getirdiği cinnetle camdan atlamaya kalkıştı. Annesinin intihara engel olmasıyla polisten yardım isteyen mağdur kadının ihbarıyla dayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan dayının evinde çok sayıda kesici delici alet, silah, ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

30 yaşındaki Ş.A., İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Eğitmen olan genç kadın, 3 yıl önce babasını kaybetmişti. Aile apartmanının üçüncü katında ikamet eden genç kadının alt katında dayısı Zafer oturuyor. Genç kadının alt kat komşusu olan 58 yaşındaki dayısı Zafer Duran işletmeciydi.

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YILLAR SÜREN DAYI ZULMÜ

İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı üç sene önce kabusa dönüştü. Zafer, genç kadının hayatına sürekli müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A.'nın ve annesinin evden çıkmasına müsaade etmiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.'nin akşam 20.30'dan sonra eve girmesi yasaktı. Dayısı genç kadının evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Eğer Ş., akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine kalmaya gitmek zorunda kalıyordu. Hakaret ve tehditlerle kıza saldırıyordu. Dayısının silah bıçak ve sahip olduğu çeşitli aletleri bilen genç kadın, annesine ve kendisine zarar gelebilir düşüncesiyle adli makamlara başvuramıyordu.

SİLAHINI DOLDUR BOŞALT YAPARAK KORKUTUYORDU

Mağdur kadının yıllarca süren zulmü, geçtiğimiz aylarda yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetiyle son buldu. Dayı Zafer, 5 gün önce Ş.'nin ikamet ettiği dairenin önüne Başak Cengiz'in öldürüldüğüne dair haberlerin yer aldığı gazeteleri koydu. Ertesi gün ise silahını ve kılıcını alarak yeğeninin kapısına dayanan dayı, kapıyı açan mağdur kadına, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek aniden Ş.'ye saldırdı. Ş.'yi darp eden Zafer Duran, bu sırada silahını doldur boşalt yaptı. Kendi evine kaçan mağdur kadınsa, getirdiği cinnetle balkondan atlamaya çalıştı. Annesinin engel olmasıyla intihardan son anda vazgeçen kadın, polisi arayarak yardım istedi.

MAĞDUR KADIN KONUŞTU

Polis tarafından gözaltına alınan Zafer'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada temizlik kovasına saklandığı saldırı silahı, bıçak yüklü miktarda uyuşturucu madde ile boş ve dolu kovanlar bulundu. Anne kızın şikâyetçi olduğu dayı, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesine getirildi. İfadesinde kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kadın, "5 üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda gitsinler şikâyetçi olsunlar diye konuşurdum. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Bu esareti 3 yıldır çekiyordum. Adalete güvendiğim için şu anda hayattım. Titizlikle çalışan tüm yargı mensuplarına teşekkür ederim' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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