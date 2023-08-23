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SON DAKİKA DEPREM 23 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

23.08.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM 23 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (23 AĞUSTOS 2023)

2023.08.23 05:45:20 38.6135 36.7272 5.7 -.- 1.4 -.- DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 05:25:13 37.9600 36.3475 14.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:22:08 37.8825 36.2317 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.23 05:11:34 38.3700 37.2960 9.7 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 05:01:26 37.8233 26.7765 4.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.23 04:58:46 38.3640 39.4482 5.2 -.- 0.9 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.23 04:44:28 37.8202 36.6197 7.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 04:19:43 40.0317 34.7305 7.5 -.- 1.8 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM) İlksel
2023.08.23 03:54:31 38.0220 37.6002 7.9 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:51:24 38.3297 38.7397 5.0 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.23 03:42:15 38.0287 38.1893 5.0 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:38:22 39.0710 29.8983 5.2 -.- 1.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.23 03:37:58 36.5833 36.4468 4.8 -.- 2.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 03:32:55 37.1067 28.3083 11.2 -.- 2.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:28:31 35.4065 25.8655 8.3 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.23 03:27:41 38.0698 38.1695 8.9 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:24:21 37.1288 28.1792 6.4 -.- 1.0 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 03:19:27 37.9928 38.2008 4.7 -.- 2.7 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 03:04:56 38.4353 37.2635 5.0 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:43:53 36.5973 36.4477 8.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.23 02:42:07 38.2978 38.2105 19.7 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.23 02:32:09 36.8123 29.0360 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.23 02:29:45 39.3452 40.8690 8.1 -.- 1.7 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.08.23 02:13:10 38.1030 36.6552 5.3 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 02:05:14 37.6968 26.8433 8.0 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.23 01:45:49 38.5255 36.6725 9.3 -.- 1.9 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.23 01:38:30 38.2765 37.2500 14.4 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.23 01:35:17 38.7047 44.5832 8.7 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.08.23 01:32:31 38.7485 37.3423 8.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.23 01:26:37 37.4248 30.8613 4.5 -.- 1.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.08.23 01:23:16 38.2623 37.7623 4.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 01:13:21 36.2587 28.8868 27.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 01:10:54 38.1687 37.8100 20.2 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:55:29 38.2843 37.8047 7.6 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:51:40 38.2850 37.7677 1.8 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.23 00:50:07 37.1045 28.2722 8.9 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2023.08.23 00:48:45 36.4417 26.7062 11.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.23 00:30:16 38.1018 38.3688 5.5 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.23 00:20:38 39.5980 25.9560 5.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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