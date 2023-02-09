SON DAKİKA | Deprem bölgesindeki okullar için yeni karar! İkinci dönem şartı aranmayacak

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem şartı aranmayacağını duyurdu.

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca "Okullarımızda en yakın zamanda yeniden buluşacağız" dedi.

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARINA KAYIT İŞLEMLERİ UZATILDI

AA'ya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem felaketi nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri dahil olmak üzere açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı duyuruldu.

