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  4. Son dakika: Deprem bölgesinden dönen Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

Son dakika: Deprem bölgesinden dönen Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

06.04.2023 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerini tamamlayan Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan resmi plakalı otobüs, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakınlarında devrildi. Kaza yapan otobüsteki 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika: Deprem bölgesinden dönen Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

Son dakika haberine göre, deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a dönen resmi plakalı otobüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

bağcılar

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trafik kazası Malatya Bağcılar

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