Son dakika: Deprem bölgesinden dönen Bağcılar Belediyesi'ne ait otobüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

Son dakika haberine göre, deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a dönen resmi plakalı otobüs, Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)