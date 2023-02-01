SON DAKİKA DEPREM haberleri 1 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesindeki detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 1 Şubat 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

2023.02.01 05:40:52 40.8067 27.8035 11.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.02.01 05:39:15 40.6690 30.4215 18.6 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.02.01 05:37:15 40.8290 27.8075 25.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.02.01 03:59:47 37.2090 36.0403 11.3 -.- 1.1 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.02.01 03:37:18 38.4695 45.0045 3.4 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel

2023.02.01 02:54:22 40.7510 30.9717 7.1 -.- 1.3 -.- AKSU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.02.01 02:15:46 40.3767 27.5607 12.7 -.- 1.9 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.02.01 02:02:50 35.9742 28.6332 15.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.01 01:41:32 38.6655 42.9252 4.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2023.02.01 01:17:06 38.5858 44.8530 1.9 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.01 01:13:49 40.0443 28.1765 10.3 -.- 1.5 -.- UMITELI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2023.02.01 01:09:28 39.3563 26.2642 16.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



