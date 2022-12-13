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SON DAKİKA DEPREM haberleri 13 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Çanakkale 4.3 ile sallandı!

13.12.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (13 Aralık 2022 Salı) Çanakkale Eskibalıklı-Biga'da gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD saat 06.21 sıralarında Çanakkale Eskibalıklı-Biga'da gerçekleşen depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 13 Aralık 2022 Salı son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 13 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Çanakkale 4.3 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları AFAD ve Kanddilli Rasathanesi tarafından Çanakkale'ye ilişkin yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte AFAD'dan yapılan açıklama ve 13 Aralık 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!

Çanakkale Biga'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD depremin saat 06:21'de gerçekleştiğini belirtti.

Çanakkkale depreminin 12.12 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Çanakkale Eskibalıklı - Biga ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise; 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin 12.7 km derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD'dan yapılan açıklama:

afad1

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşım:

k1

k2

SON DEPREMLER LİSTESİ! (13 ARALIK 2022 SALI)

2022.12.13 06:21:17 40.3583 27.1153 12.7 -.- 4.8 4.0 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.12.13 02:04:53 37.3918 37.1323 5.2 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 01:34:45 37.0582 29.1638 7.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.13 00:54:51 40.7873 31.0643 12.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

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