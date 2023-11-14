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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 14 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

14.11.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 14 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 14 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 14 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 14 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Kasım 2023 Salı günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "14 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (14 KASIM 2023)

2023.11.14 05:26:37 38.2337 37.1498 8.2 -.- 2.0 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 05:16:12 37.9633 36.2693 5.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 04:29:39 37.3210 37.0715 7.6 -.- 1.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 04:11:08 38.5010 39.1508 4.3 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.11.14 04:08:28 38.1618 36.7440 6.8 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 03:59:21 38.4968 37.5055 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.14 03:57:47 37.8748 36.6392 8.9 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 03:30:59 37.5333 37.1693 4.7 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 03:29:33 37.9167 36.7785 13.7 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 03:28:00 37.1452 36.9535 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.14 03:24:42 35.5027 23.0467 16.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.14 03:05:40 37.8300 36.6317 4.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 02:52:57 36.4850 26.9440 14.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.14 01:57:07 37.7597 35.4045 6.4 -.- 2.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.11.14 01:43:27 36.9343 28.5782 6.5 -.- 2.2 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.14 01:14:00 38.0032 37.5380 6.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.14 01:07:56 38.2042 37.4383 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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