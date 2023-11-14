SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 14 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Kasım 2023 Salı günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "14 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (14 KASIM 2023)

2023.11.14 05:26:37 38.2337 37.1498 8.2 -.- 2.0 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 05:16:12 37.9633 36.2693 5.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 04:29:39 37.3210 37.0715 7.6 -.- 1.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 04:11:08 38.5010 39.1508 4.3 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.11.14 04:08:28 38.1618 36.7440 6.8 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:59:21 38.4968 37.5055 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.14 03:57:47 37.8748 36.6392 8.9 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:30:59 37.5333 37.1693 4.7 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:29:33 37.9167 36.7785 13.7 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:28:00 37.1452 36.9535 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.14 03:24:42 35.5027 23.0467 16.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.14 03:05:40 37.8300 36.6317 4.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 02:52:57 36.4850 26.9440 14.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.14 01:57:07 37.7597 35.4045 6.4 -.- 2.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.11.14 01:43:27 36.9343 28.5782 6.5 -.- 2.2 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.14 01:14:00 38.0032 37.5380 6.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 01:07:56 38.2042 37.4383 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



