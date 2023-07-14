SON DAKİKA DEPREM haberleri: 14 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (14 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.14 06:28:24 36.2700 35.9942 5.4 -.- 1.7 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.07.14 06:08:38 37.9592 37.4593 4.1 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 06:06:04 38.1900 36.8972 5.0 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 06:02:50 38.5000 39.4267 10.5 -.- 2.0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.07.14 05:53:35 40.6040 29.1383 7.4 -.- 1.6 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.07.14 05:50:47 39.9860 25.5972 7.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.14 05:15:35 38.2777 37.7918 4.3 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.14 05:12:42 36.8242 27.2958 7.2 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.14 05:10:43 38.4503 37.5438 7.7 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.14 05:09:32 36.4715 36.3045 3.6 -.- 1.8 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.07.14 04:39:59 38.1387 38.5033 5.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.14 04:38:48 36.8465 27.3628 14.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.14 04:33:19 36.7558 27.2747 7.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.07.14 04:13:34 40.8702 31.8828 5.3 -.- 2.0 -.- KADILAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2023.07.14 03:59:30 38.1140 36.4847 7.7 -.- 1.4 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 03:52:01 39.7498 41.2677 2.0 -.- 1.1 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2023.07.14 03:50:23 36.4753 25.3665 11.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.14 03:37:37 38.1192 38.4682 2.5 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.14 03:30:28 38.3552 37.1968 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 03:07:46 38.1407 36.5488 16.5 -.- 0.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 03:00:52 37.1938 36.7140 9.3 -.- 1.1 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.07.14 02:56:45 38.0690 37.7387 5.0 -.- 1.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.14 02:49:24 38.1393 36.5815 2.7 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:42:29 38.1390 37.0212 5.4 -.- 1.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:32:08 40.5465 27.2697 9.4 -.- 1.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.07.14 02:28:17 36.4933 28.5708 30.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.14 02:27:08 37.3128 37.0420 5.3 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:23:08 37.8055 36.2405 4.7 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.14 02:21:48 37.3510 37.1545 6.2 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:20:19 35.8852 28.6275 22.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.14 02:16:15 38.4027 37.1578 5.0 -.- 1.0 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:12:19 37.5397 37.1808 6.3 -.- 1.9 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:08:41 38.9542 26.8162 5.3 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2023.07.14 02:06:10 37.5143 37.1375 4.2 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:00:40 38.3412 37.2123 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 02:00:22 37.0863 28.4890 3.1 -.- 1.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.07.14 01:54:46 37.3273 37.0928 3.0 -.- 1.3 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 01:51:39 37.8758 36.6807 5.4 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 01:39:48 38.8810 27.0267 7.3 -.- 1.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.14 01:38:28 38.9012 27.0405 5.3 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.14 01:37:08 38.9098 27.0607 8.1 -.- 1.5 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2023.07.14 01:27:44 38.4623 39.2632 5.0 -.- 1.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.07.14 01:19:59 38.3290 37.2705 3.0 -.- 0.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 00:45:22 36.2877 36.0872 4.7 -.- 1.6 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.07.14 00:39:52 37.9157 36.5018 5.5 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 00:27:50 38.0170 36.5185 10.5 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 00:24:16 38.0393 37.2290 19.3 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.14 00:01:42 37.2762 36.9838 5.6 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



