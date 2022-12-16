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SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Komşu 3.8 ile sallandı

16.12.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (16 Aralık Cuma) çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. Bugün Irak'ta saat 03.09 sıralarında sarsıntı gerçekleşti. " Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? " soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 16 Aralık 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Komşu 3.8 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelmeye devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre; Irak'ta 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte 16 Aralık 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (16 ARALIK 2022 CUMA)

2022.12.16 06:07:30 38.3310 27.1728 4.7 -.- 2.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.12.16 06:06:49 37.7683 43.0283 3.6 -.- 2.6 -.- KONALGA-CATAK (VAN) İlksel
2022.12.16 05:48:57 39.0958 40.7978 8.3 -.- 1.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.16 05:32:51 37.3225 28.9627 5.7 -.- 2.9 -.- KARAYAYLA-KALE (DENIZLI) İlksel
2022.12.16 05:13:59 40.7855 30.9593 14.1 -.- 1.3 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.16 04:24:01 37.5015 36.2005 5.3 -.- 1.1 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.12.16 03:14:43 40.8452 42.7780 11.5 -.- 1.9 -.- GULISTAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 03:09:54 37.1003 43.6973 7.4 -.- 3.8 -.- IRAK İlksel
2022.12.16 02:29:01 37.0478 27.9707 7.7 -.- 1.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.12.16 02:23:36 35.9827 27.6335 2.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.16 01:45:38 34.6017 32.1523 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.16 01:44:06 40.8280 42.7978 5.0 -.- 1.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 01:33:26 40.8130 42.7850 8.1 -.- 1.6 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.16 01:13:14 36.0405 29.5178 26.3 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.12.16 01:08:12 39.3628 40.8047 8.8 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.12.16 00:08:29 37.0788 28.3847 13.8 -.- 0.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD- SON DEPREMLER

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