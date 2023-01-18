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SON DAKİKA DEPREM haberleri 18 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

18.01.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Ocak 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile 18 Ocak 2023 Çarşamba günü yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 18 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Ocak 2023 Çarşamba vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 00:36:42 39.3743 26.2237 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 00:12:41 37.3452 29.4937 5.4 -.- 1.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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