SON DAKİKA DEPREM haberleri 19 Nisan 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, 19 Nisan 2023 AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

2023.04.19 06:20:39 37.9335 36.3583 16.1 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 06:18:34 37.0522 36.0790 2.7 -.- 2.6 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.04.19 06:15:02 37.9070 36.6492 8.7 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 06:07:07 37.0278 29.7123 5.0 -.- 2.8 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR) İlksel

2023.04.19 05:53:37 38.4320 37.4263 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.19 05:40:35 38.0918 37.2245 6.4 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 05:34:39 36.0285 36.1572 5.0 -.- 2.0 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

2023.04.19 05:23:40 38.1997 38.1432 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.19 05:19:04 38.2193 37.2988 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 05:10:19 37.8847 36.1855 8.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.19 04:51:02 38.4477 39.5032 3.4 -.- 2.0 -.- BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.04.19 04:49:24 38.0408 36.5965 5.8 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 04:44:39 38.1615 36.6000 1.9 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 04:42:31 36.1953 35.9737 14.0 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.19 04:13:46 37.1288 36.6815 8.2 -.- 1.5 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.19 04:08:31 38.1033 36.2162 20.3 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.19 04:02:24 37.9472 36.2982 7.6 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 03:54:44 37.5345 38.5942 5.0 -.- 1.8 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA) İlksel

2023.04.19 03:54:01 37.8945 36.5777 6.0 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 03:52:13 38.6600 40.1822 9.3 -.- 2.0 -.- SIRMALIOYA-GENC (BINGOL) İlksel

2023.04.19 03:49:29 37.8423 36.5077 10.6 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 03:26:27 36.0338 36.1937 5.0 -.- 2.4 -.- HANYOLU-(HATAY) İlksel

2023.04.19 03:23:21 36.1932 35.9292 9.8 -.- 3.1 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.19 03:20:46 36.1840 35.9275 9.0 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.19 03:08:27 38.1670 38.1227 5.9 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.19 02:58:08 38.1587 38.6460 5.0 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.19 02:55:23 37.4522 37.1590 4.8 -.- 1.3 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 02:45:11 38.1818 36.6807 5.8 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 02:44:33 38.8223 38.9722 12.3 -.- 2.0 -.- PIRINCCI-(ELAZIG) İlksel

2023.04.19 02:35:22 37.9795 36.4012 5.5 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 02:14:52 37.9205 36.2170 10.9 -.- 1.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.19 01:47:36 38.0485 36.4725 5.0 -.- 3.7 3.6 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 01:37:31 37.9475 36.5275 1.9 -.- 2.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 01:32:32 37.8990 37.8577 5.6 -.- 2.3 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.19 01:29:28 37.9218 36.2382 17.8 -.- 1.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.19 01:25:35 37.8022 36.2618 20.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 00:59:02 38.0188 39.2645 5.0 -.- 1.7 -.- SEYHANDEDE-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel

2023.04.19 00:45:09 37.9163 36.2932 2.8 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 00:44:05 38.0087 37.4423 7.1 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 00:38:32 37.4813 37.0140 4.3 -.- 1.2 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 00:33:33 37.9138 26.8607 4.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.04.19 00:27:44 37.0905 28.4222 5.4 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.19 00:23:12 38.1123 36.7287 5.3 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.19 00:15:16 38.1933 37.8423 4.9 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



