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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 19 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

19.07.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 19 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

2023.07.19 06:05:47 38.1723 38.1230 5.0 -.- 3.3 3.3 OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.19 05:49:02 38.0490 37.4413 10.2 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.19 05:44:54 38.0313 36.5905 17.7 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.19 05:33:01 38.4930 37.5392 5.0 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.19 05:14:46 38.6875 37.2727 13.0 -.- 1.3 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.19 04:54:04 34.7828 24.2962 2.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.19 04:33:54 36.2372 35.9370 3.2 -.- 1.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.19 04:22:25 37.6915 36.2978 7.7 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.19 04:20:20 38.4713 39.1075 5.0 -.- 1.5 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.19 03:50:01 39.8858 28.7122 8.9 -.- 1.7 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2023.07.19 03:43:53 39.8707 28.7325 9.4 -.- 2.3 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2023.07.19 03:20:00 36.3242 36.1302 8.0 -.- 3.2 3.2 KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.07.19 03:09:03 39.3638 40.6518 3.9 -.- 1.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.07.19 03:04:56 38.4068 38.3382 7.7 -.- 1.5 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.07.19 02:46:08 38.4168 37.5385 6.6 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.19 02:44:59 38.0825 37.7972 5.1 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.19 02:41:18 38.1378 36.5962 15.1 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.19 02:38:27 39.6108 26.0475 10.2 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.19 02:24:49 39.9628 28.0993 8.1 -.- 1.0 -.- GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.07.19 02:08:30 39.3660 26.2223 4.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.19 01:54:56 38.0485 37.6042 4.7 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.19 01:45:44 39.4045 26.1400 9.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.19 01:31:55 38.3048 37.7240 16.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.19 01:20:56 38.0763 36.6120 5.3 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.19 00:22:33 38.3450 37.7550 6.3 -.- 2.2 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.19 00:16:10 38.5770 37.2790 2.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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