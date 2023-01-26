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SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

26.01.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Aydın, Denizli, Çorum, Malatya, Tunceli, Manisa, İzmir, Gaziantep gibi şehirlerde yaşayan birçok kişi internette "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. Çok sayıda vatandaş "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (26 OCAK 2023 PERŞEMBE)

2023.01.26 06:29:01 37.9472 27.6647 5.2 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.26 06:15:17 37.3503 29.2797 21.7 -.- 0.6 -.- CUBUKCULAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.26 05:58:00 40.2680 34.9237 12.1 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-ALACA (CORUM) İlksel
2023.01.26 05:55:28 36.5677 26.7747 134.1 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2023.01.26 05:46:42 37.8810 27.6153 7.9 -.- 1.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.26 05:38:52 39.3965 26.2667 4.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.26 04:47:59 35.8193 28.5890 21.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 04:32:12 38.3367 27.2268 7.1 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.26 04:24:21 40.8035 30.9873 14.8 -.- 1.1 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.26 04:09:37 37.4938 26.9355 26.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.26 03:48:23 35.1315 27.8552 11.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 03:35:24 35.9008 32.6837 11.6 -.- 2.2 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.01.26 03:30:32 35.9697 28.6117 22.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 03:15:34 35.7912 28.6247 19.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 02:47:05 35.8052 28.6277 20.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 02:38:57 38.2588 38.5608 8.8 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.01.26 02:20:21 39.4127 39.8457 7.1 -.- 1.3 -.- GOKCEKONAK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.01.26 02:14:57 38.8852 39.6703 9.3 -.- 1.4 -.- KIZILCIK-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2023.01.26 01:54:48 38.9790 27.8643 9.7 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.01.26 01:42:46 38.3200 27.1887 12.9 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.26 01:40:44 37.1683 37.4545 14.6 -.- 1.2 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.01.26 01:25:29 35.5138 28.6270 10.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.26 00:52:34 37.7052 29.3245 5.0 -.- 2.6 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.01.26 00:02:21 35.9347 28.7208 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

D1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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