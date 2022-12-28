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SON DAKİKA DEPREM haberleri 28 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Akdeniz 4.2 ile sallandı!

28.12.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) saat 05.11 sıralarında Akdeniz'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin haberler sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akdeniz'deki 4.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Birçok kişi internette, "bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorularını araştırıyor. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba gününün son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 28 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Akdeniz 4.2 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Akdeniz'de gerçekleşen sarsıntının ardından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.28 05:11:03 34.7070 32.3497 9.4 -.- 3.8 3.9 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.12.28 04:59:25 37.8785 26.9253 8.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.28 04:37:33 39.6810 23.2253 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.28 04:12:29 39.4732 26.2335 6.9 -.- 2.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.12.28 04:05:07 35.2132 23.6345 22.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.28 03:42:11 40.7687 31.0780 10.6 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.12.28 03:39:33 38.9933 29.4588 10.2 -.- 1.6 -.- ALTINKENT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.12.28 03:17:52 40.6593 30.3288 17.8 -.- 1.3 -.- ILIMBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2022.12.28 03:12:20 40.8000 31.3992 6.6 -.- 2.0 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.28 01:01:02 37.2937 31.0820 115.9 -.- 1.7 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlks

Akdeniz'de korkutan deprem! Akdeniz'de korkutan deprem!

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı


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