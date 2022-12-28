SON DAKİKA DEPREM haberleri 28 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Akdeniz 4.2 ile sallandı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Akdeniz'de gerçekleşen sarsıntının ardından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.28 05:11:03 34.7070 32.3497 9.4 -.- 3.8 3.9 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2022.12.28 04:59:25 37.8785 26.9253 8.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.28 04:37:33 39.6810 23.2253 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.28 04:12:29 39.4732 26.2335 6.9 -.- 2.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.12.28 04:05:07 35.2132 23.6345 22.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.28 03:42:11 40.7687 31.0780 10.6 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel

2022.12.28 03:39:33 38.9933 29.4588 10.2 -.- 1.6 -.- ALTINKENT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.12.28 03:17:52 40.6593 30.3288 17.8 -.- 1.3 -.- ILIMBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2022.12.28 03:12:20 40.8000 31.3992 6.6 -.- 2.0 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.12.28 01:01:02 37.2937 31.0820 115.9 -.- 1.7 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlks

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



